عراقجي : لن نتنازل عن حقنا المطلق في الرد على الکیان الصهيوني

وأشار عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي "ستيفان سيجورن"، إلى تاريخ العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا، وأكد استعداد طهران لتعزيز الحوارات البناءة في إطار توسيع التعاون بين البلدين.

ولفت إلى تعقد القضايا في منطقة غرب آسيا وسياسة وإجراءات الکیان الصهيوني الرامية إلى تصعید التوتر وتوسيع نطاق عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وطالب عراقجي، فرنسا والأطراف الغربية الأخرى بالتركيز على الکیان الصهيوني باعتباره العامل الوحيد للوضع الراهن لمنع اتساع رقعة الحرب وتصعید التوترات.

واعتبر العمل الإجرامي الذي قام به کیان الاحتلال الصهيوني باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهید "إسماعيل هنية" في طهران انتهاكا لا يغتفر لأمن إيران وسيادتها. وأكد حق إيران في معاقبة المعتدي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومنها القضايا القنصلية.

من جانبه هنأ وزير الخارجية الفرنسي "ستيفان سيجورن"، خلال الاتصال، عباس عراقجي، بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤکدا استعداد بلاده لمواصلة المشاورات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة وشدد على ضرورة إجراء المحادثات مع كافة الأطراف بهدف خفض التوتر وتحقيق السلام وأعرب عن أمله في أن تستمر المشاورات الثنائية لتحقيق الهدف.

وقال "عباس عراقجي"، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني "ديفيد لامي"، إن التعاون الثنائي بين البلدين، كان مليئا بالصعود والهبوط خلال السنوات الماضية.

وأکد: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد توسيع نطاق الحرب وتصعید التوتر في المنطقة، لكنها لن تتنازل عن حقها المطلق في الرد على العمل الإجرامي والإرهابي الذي قام بها الکیان الصهيوني في طهران.

من جانبه هنأ وزير الخارجية البريطاني "ديفيد لامي" في هذا الاتصال، عباس عراقجي، بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واعتبر بداية الحكومة الـ 14 فرصة جديدة لزيادة المشاورات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى التطورات في غزة، ودعا إيران إلى لعب دور من أجل خفض التوترات في المنطقة.

كما ناقش الجانبان في هذه المحادثة الهاتفية بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المفاوضات الرامية إلی إلغاء الحظر عن ایران وأكدا رغبتهما في مواصلة المشاورات.

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