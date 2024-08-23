وزير الداخلية يتفقد معبر شلمجة الحدودي

وكان في استقبال وزير الداخلية محافظ خوزستان "علي أكبر حسيني محراب"، ومجموعة من مسؤولي المحافظة بعد وصوله إلى منفذ شلمجة الحدودي.

كما تفقد مؤمني موقف السيارات الذي تبلغ مساحته 120 هكتارا على منفذ شلمجة الحدودي.

كما تحدث عن كثب مع بعض زوار أربعين الحسيني وأصدر أوامر لحل مشاكل المرور في هذه المعبر الحدودي.

وخلال هذه الزيارة، أعرب وزير الداخلية، أثناء لقائه مع المسؤولين والمشاركين وقادة المواكب من مختلف محافظات البلاد، عن تقديره للإجراءات والخدمات المقدمة على طريق زوار الأربعين الحسيني على منفذ شلمجة الحدودي.

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