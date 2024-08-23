وزير الداخلية الايراني: التعاون بين المسؤولين الايرانيين والعراقيين يجري في أعلى المستويات بشان زيارة الاربعين

وقال الوزير مؤمني خلال حضوره اجتماعا مشتركا لمسؤولي منفذ خسروي الحدودي الايراني ومسؤولي منفذ المنذرية الحدودي العراقي، اليوم الجمعة، ان الزيارة الاربعينية هي مظهر الوحدة العميقة بين الشعبين الايراني والعراقي.

كما قدم الشكر والتقدير الى وزير الداخلية العراقي لقيامه بايفاد 6 ممثلين خاصين له الى المنافذ الحدودية الـ 6 بين ايران والعراق، واصفا هذه الخطوة بالمبادرة الجيدة التي ترمي الى الحل الفوري للقضايا في النقاط الحدودية.

وحضر الاجتماع من الجانب العراقي العميد حسن عميد رئيس دائرة الجوازات في نقطة المنذرية الحدودي.

وقدم وزير الداخلية الايراني الشكر مرة اخرى لنظيره العراقي نظرا للتعاون والتعامل الجيد الذي يبديه الجانب العراقي لاستضافة ملايين الزوار الايرانيين وكذلك زوار باقي البلدان.

وزار وزير الداخلية الايراني منفذ مهران الحدودي بين ايران والعراق ايضا.

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