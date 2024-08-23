السوداني يؤكد أهمية تنمية العلاقات مع طهران بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة 

وجرى، خلال اللقاء بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني "بحث العلاقات الثنائية واستمرار التعاون في مختلف المجالات وأهمية تنميتها مع تشكيل الحكومة الجديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".

كما استعرض اللقاء "تطورات الأوضاع في المنطقة، والتداعيات المأساوية للحرب في غزة، والتأكيد على ضرورة أن تاخذ الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المسؤولة مواقف حازمة من أجل وقف الإبادة التي يتعرض لها المدنيون في غزة".

من جانبه، أشاد مخبر "بالعلاقات المتميزة التي تجمع إيران مع العراق"، مشيداً بـ"الجهود الاستثنائية والكرم اللافت الذي يقدمه العراق، حكومةً وشعباً، للزائرين الإيرانيين الذين يتم استقبالهم والاهتمام بهم بشكل منقطع النظير".

وفي وقت سابق، وجّه رئيس مجلس الوزراء ، دعوة رسمية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة العراق.

فقد نقل وزير الخارجية فؤاد حسين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، دعوة السوداني إلى بزشكيان لزيارة بغداد.

كما هنأ حسين، في اتصال هاتفي اول أمس الخميس، عباس عراقجي على انتخابه وزيرا جديدا للخارجية في إيران.

وكان السوداني، هنأ أول الأربعاء، الرئيس الإيراني بمناسبة تشكيل حكومته الجديدة، مؤكداً على أهمية العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.

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