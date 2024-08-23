وزير الداخلية الايراني: الأربعينية خلقت آصرة قوية بين شعبي إيران والعراق

وقال إسكندر مؤمني في اجتماع مقر الأربعين بمحافظة خوزستان عند حدود شلمجة مساء الجمعة: بذلت محافظة خوزستان الكثير من الجهد لإنشاء البنية التحتية وتسهيل حركة الزوار من حدود شلمجة وجذابة، وكانت هناك هذا العام الكثير من الفعاليات على حدود هذه المحافظة لتسهيل الأمور وحركة الزوار.

وقال وزير الداخلية: إن قوى الامن الداخلي ساهمت بشكل كبير في استتباب الأمن وسهولة السفر لزوار الاربعين، وشهد هذا العام تحسناً في الخدمات أكثر من الأعوام السابقة.

واضاف: إن مسألة ربط خط سكة حديد شلمجة بكربلاء هي من أولويات الحكومة الرابعة عشرة حتى يتمكن الزوار من الذهاب إلى كربلاء عبر هذا الطريق، كما يجب تعزيز طريق خرمشهر إلى البصرة البحري حتى يتمكن الزوار من السفر في أقصر وقت ممكن.

وبين وزير الداخلية أن الحكومة الرابعة عشرة عازمة على الاهتمام بالمنافذ الحدودية الثمانية مع العراق وتسهيل حركة الزوار، وقال إنه ستتم متابعة تطوير واستكمال مشاريع الأربعين ذات الأولوية في المحافظات المعنية، وخاصة في شلمجة.

ووجه مؤمني الشكر والتقدير للسلطات العراقية "على التنسيق والتعاون معنا حتى يتم إنجاز مؤتمر الأربعين العظيم بشكل جيد".

وقال: يجب علينا إصلاح نقاط الضعف في الأربعينية هذا العام حتى لا نواجه هذه المشاكل في السنوات القادمة، وينبغي عقد اجتماعات الأربعين التنسيقية بانتظام من أجل الاستعداد لهذا المؤتمر الكبير العام المقبل بتخطيط أفضل.

واعتبر وزير الداخلية، الاستقرار الأمني ​​على الحدود بانه نتيجة جهود القوات الأمنية في إيران والعراق وأضاف: ان قوات الحشد الشعبي والقوى الشعبية في العراق ساعدتنا كثيراً حتى تتم هذه الزيارة في ظل الأمن الكامل.

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