٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85576944
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وزير خارجية تركمانستان يهنئ وزيري الخارجية والطرق في الحكومة الايرانية الجديدة

٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٢٧ ص
رمز الخبر: 85576944
وزير خارجية تركمانستان يهنئ وزيري الخارجية والطرق في الحكومة الايرانية الجديدة

طهران / 24 آب/اغسطس/ارنا- هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف ، في رسالتين منفصلتين، عباس عراقجي وفرزانة صادق مالواجرد لتعيينهما في الحكومة الايرانية الجديدة.

ففي رسالة ، هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، تعيين عباس عراقجي وزيراً لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في رسالة ميريدوف إلى عراقجي: ينبغي إيلاء اهتمام خاص للمستوى الرفيع للعلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية والاقتصادية والثقافية بين تركمانستان وجمهورية إيران الإسلامية، المستمرة منذ امد بعيد، وأعتقد اعتقادا راسخا أن التعاون المتبادل بين البلدين سوف يتعزز ويتطور أكثر من أي وقت مضى.

كما هنأ مردوف بتعيين فرزانة صادق مالواجرد وزيرة للطرق والتنمية الحضرية في الحكومة الايرانية الجديدة.

وجاء في جانب من هذه الرسالة: اعتقد اعتقادا راسخا أن العلاقات الودية بين تركمانستان وجمهورية إيران الإسلامية ستتطور على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والثقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من الجدير بالذكر أن وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية ووزير الخارجية التركمانستاني يترأسان لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

انتهى ** 2342

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