وزير خارجية تركمانستان يهنئ وزيري الخارجية والطرق في الحكومة الايرانية الجديدة

ففي رسالة ، هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، تعيين عباس عراقجي وزيراً لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجاء في رسالة ميريدوف إلى عراقجي: ينبغي إيلاء اهتمام خاص للمستوى الرفيع للعلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية والاقتصادية والثقافية بين تركمانستان وجمهورية إيران الإسلامية، المستمرة منذ امد بعيد، وأعتقد اعتقادا راسخا أن التعاون المتبادل بين البلدين سوف يتعزز ويتطور أكثر من أي وقت مضى.

كما هنأ مردوف بتعيين فرزانة صادق مالواجرد وزيرة للطرق والتنمية الحضرية في الحكومة الايرانية الجديدة.

وجاء في جانب من هذه الرسالة: اعتقد اعتقادا راسخا أن العلاقات الودية بين تركمانستان وجمهورية إيران الإسلامية ستتطور على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والثقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من الجدير بالذكر أن وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية ووزير الخارجية التركمانستاني يترأسان لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

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