نحو 3.5 مليون زائر غادروا ايران الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعين

وقال مجيد ميراحمدي في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا) مساء الجمعة: منذ بداية شهر صفر ، غادر حوالي ثلاثة ملايين و500 ألف زائر من المنافذ الحدودية الثمانية مع العراق للمشاركة في مسيرة الأربعين، عاد منهم حوالي 2 مليون و100 الف شخص الى البلاد لغاية الان، فيما البقية وعددهم مليون و 400 الف سيعودون تدريجيا.

واضاف رئيس المقر المركزي للأربعين: إن خروج الزوار وعودتهم التدريجية حدث جيد جداً في مسيرة الأربعين لهذا العام، مما أدخل الارتياح لدى الجانب العراقي، وساعد بشكل كبير في سهولة وانسيابية حركة الزوار.

وذكر ميراحمدي: فيما يتعلق بالنقل، هذا العام لم يلاحظ أي مشكلة في حدود البلاد وفي العراق، وبناء على الاتفاقية التي عقدناها مع العراق، تمت معالجة كل نقاط الضعف، بما في ذلك توفير وسائل النقل للزوار.

وثمّن تعاون العراق الجيد، وقال: لم تكن هناك مشكلة في العراق من حيث عدد السيارات والتحكم في الأسعار، وقد غادر الزوار إلى كربلاء وعادوا إلى البلاد بأقل قدر من الهواجس.

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