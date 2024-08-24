٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85576953
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دوي إنفجارات في سماء بلدات شرقي مدينة حيفا المحتلة

٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٢٧ ص
رمز الخبر: 85576953
دوي إنفجارات في سماء بلدات شرقي مدينة حيفا المحتلة

طهران / 24 آب/اغسطس/ارنا- سُمع فجر اليوم السبت، دوي صفارات الإنذار في منطقتي عبلين وطمرة شرقي مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية، عن دوي إنفجارات عنيفة في سماء بلدة طمرة المحتلة في الجليل الغربي والبلدات الشرقية لمدينة حيفا المحتلة.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى محاولة تصدي القبة الحديدية لهدف جوي فوق بلدة طمرة شرقي حيفا.

انتهى ** 2342

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