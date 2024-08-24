دوي إنفجارات في سماء بلدات شرقي مدينة حيفا المحتلة

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية، عن دوي إنفجارات عنيفة في سماء بلدة طمرة المحتلة في الجليل الغربي والبلدات الشرقية لمدينة حيفا المحتلة.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى محاولة تصدي القبة الحديدية لهدف جوي فوق بلدة طمرة شرقي حيفا.

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