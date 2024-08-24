استشهاد 11 شخصا واصابة آخرين في قصف إسرائيلي شمالي النصيرات وخان يونس

وأفادت مصادر صحية فلسطينية لوكالة "وفا"، باستشهاد 11 مواطناً وإصابة 15 على الأقل، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع المدرسة في حي الأمل غربي خان يونس، بينما أصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شارع السلام في جورة اللوت، ومحيط منطقة التحلية جنوب وشرق المدينة.

كما أصيب 3 مواطنين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات.

وقالت مصادر في الدفاع المدني لـ"وفا"، إن قصفاً إسرائيلياً أدى إلى نسف مبانٍ سكنية في منطقة دوار الكويتي ومربع عليين والكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين، مساء الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات لمواطنين شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات والشوارع، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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