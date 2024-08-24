المقاومة الإسلامية في لبنان تزفّ ثلّة من الشهداء على طريق القدس

واورد موقع العهد الاخباري ان المقاومة الاسلامية اعلنت في بيانات صادرة اسماء الشهداء وهم:

1. حسن وسام حرقوص "أبو مهدي" مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان.

2. قاسم صالح حرقوص "فداء" مواليد عام 2004 من بلدة طورا في جنوب لبنان.

3. عقيل قاسم غريب "أبو طالب" مواليد عام 1990 من بلدة طير حرفا في جنوب لبنان.

4. حسين محمد شقير "ساجد" مواليد عام 1998 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

5. محمد محمود نجم "كرار" مواليد عام 1971 من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان.

6. سعيد محمود ذياب "حيدر" مواليد عام 1990 من بلدة برج رحال في جنوب لبنان.

7. علي أكرم الهق "كرار" مواليد عام 1998 من بلدة الكواخ في البقاع.

انتهى ** 2342