٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٤١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85577304
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عراقجي: سنتابع المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن ایران

٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٤١ ص
رمز الخبر: 85577304
عراقجي: سنتابع المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن ایران

طهران / 24 آب/اغسطس/ارنا- قال وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي": سنتابع المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن ایران ولن يكون هناك أي تسرع أو تأخير غير ضروري.

وقال عباس عراقجي في مقابلة قصيرة مع الصحفيين في المرقد المطهر للسيد عبد العظيم الحسني (ع) بمدينة شهر ري جنوبي طهران، اليوم السبت: سنتابع المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن ایران ولن يكون هناك أي تسرع أو تأخير غير ضروري فيما يتعلق بالحظر .

وأضاف أن دول الجوار وأوراسيا هي أولويتنا في التفاعل و إقامة العلاقات مع العالم.

وحضر عراقجي مزار وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإیرانیة الراحل، الشهيد حسين أمير عبد اللهيان، الذي استُشهد أثناء مرافقته الشهيد السيد رئيسي في 19 أيّار/ مايو الماضي، وأهدى روحه سورةَ الفاتحة وقام بوضع اكليل من الزهور على مزاره.

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