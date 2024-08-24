٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٩ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85577355
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عارف : نعتمد على القدرات الداخلية لحل المشاكل

٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٩ م
رمز الخبر: 85577355
عارف : نعتمد على القدرات الداخلية لحل المشاكل

طهران / 24 آب/اغسطس/ارنا- قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" إن الإمام الخميني (ره) علمنا درس الوحدة وأكد: إن المشاكل قابلة للحل ونحن نركز على المعرفة والقدرات الداخلية لحلها.

وقال "محمد رضا عارف"، الیوم السبت، في مراسم تجديد عهد رئيس الجمهوریة وأعضاء الحكومة الرابعة عشرة مع مبادئ الإمام الخمینی(ره) والشهداء وذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع الحكومي : لقد تعلمنا من الامام الخميني (رض) أن الشعب هو الداعم الرئيسي للنظام وخدمته واجبة وإلزامية على جميع المسؤولين الحكوميين ومن هذا المنطلق فإننا نتعهد للإمام الخميني (رض) والشهداء والشعب بالسعي في هذا المسار والاتجاه.

وقال إن المشاكل قابلة للحل ونحن نركز على المعرفة والقدرات الداخلية لحلها وسنستخدم أيضًا المعرفة الدولية.

یذکر أنه زار رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" واعضاء الحكومة اليوم السبت، مرقد مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض)، لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الخمینی(ره) والشهداء وذلك بالتقارن مع بداية الأسبوع الحكومي.

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