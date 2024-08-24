عراقجي: سندعم محور المقاومة ونعمل على تأمين المصالح الوطنية

وقال "عباس عراقجي" خلال لقائه سادن مرقد السيد عبدالعظيم الحسني (ع) حجة الاسلام "علي قاضي عسكر" : الارتباط مع محور المقاومة هو الارتباط الأساسي وسندعم محور المقاومة بشكل كامل.

وشدد عراقجي على أهمية المقاومة وقال: سندعم محور المقاومة وشعب غزة المظلوم بشكل كامل. وكانت عملية الوعد الصادق مثالاً على الارتباط بين الميدان والدبلوماسية، وحاول الشهيد

أمير عبداللهيان تحقيق هذا الارتباط .

واستطرد قائلا: إن عملیة الوعد الصادق كانت ردا حاسما على العدو، ومنعت اتساع رقعة الحرب في المنطقة، وسيكون الأمر كذلك اليوم.

وأکد: سنضمن أمن البلاد ومصالحها الوطنية وسندعم المقاومة بشكل كامل بالتنسيق مع القوات المسلحة .

وأضاف عراقجي: من المؤمل أن نسير على طريق الحق بفضل الله کما نأمل أن نسير في طريقنا في ظل تدابیر قائد الثورة الإسلامیة.

انتهی**3280