٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٢ م
رمز الخبر: 85577448
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journalistزهراء ناظمي

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عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي؛

عراقجي: إيران تؤكد على استمرار نظرتها الإستراتيجية لمنطقة أمريكا اللاتيني

٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٢ م
رمز الخبر: 85577448
عراقجي: إيران تؤكد على استمرار نظرتها الإستراتيجية لمنطقة أمريكا اللاتيني

طهران/ 24 أب/ اغسطس/ ارنا- اعتبروزير الخارجية الايراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفان خيل، أن لهذا البلد مكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية وأكد على استمرار النظرة الاستراتيجية لإيران لمنطقة أمريكا اللاتينية، وخاصة فنزويلا.

وهنأ إيفان خيل عبر هذا الاتصال بانتخاب عراقجي وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعرب عن ثقته بأن متابعة اتفاقيات ووثائق التعاون الثنائي في الحكومة الجديدة ستكون ذات أهمية خاصة لسلطات البلدين

ونقل تحيات وتهنئة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحارة إلى رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، وأعلن رغبة بلاده في مواصلة التعاون ودفع القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات مع إيران.

 كما أعرب عراقجي عن امتنانه لتهنئة الرئيس ووزير الخارجية الفنزويلي واعتبر أن لهذا البلد مكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية وأكد على استمرار النظرة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه منطقة أمريكا اللاتينية، وخاصة فنزويلا في الحكومة الجديدة.

وأشار إلى رسالة التهنئة التي وجهها بزشكيان إلى مادورو بمناسبة إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، وأدان أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لهذا البلد الصديق.

وأعرب وزيرا خارجية إيران وفنزويلا عن استعداد الحكومتين لتبادل الوفود رفيعة المستوى ومواصلة المحادثات من أجل دفع القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية وإيجاد مجالات جديدة للتعاون.

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journalistزهراء ناظمي

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