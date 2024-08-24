ايران وفیتنام تؤكدان على تطوير التعاون في مجال مكافحة الجرائم

وأعلن السفير الايراني في فيتنام "علي اكبر نظري"في إشارة إلى لقاء نائب رئيس الوزراء الفيتنامي "تشان لو كوانغ":إن الطرفين أكدا على تنفيذ الوثائق وتبادل الوفود والتعاون في مجال مكافحة الجرائم.

وكتب نظري على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: في هذا اللقاء هنأ كوانغ بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران وانتخاب مسعود بزشکیان رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد الطرفان على تطوير وتحسين العلاقات بين البلدين بما يتماشى مع المصالح الوطنية.

كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على تنفيذ وثائق التعاون المتعلقة بتبادل الوفود في مجال مكافحة الجرائم.

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