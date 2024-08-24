٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٣٤ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85577542
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ايران وفیتنام تؤكدان على تطوير التعاون في مجال مكافحة الجرائم

٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٣٤ م
رمز الخبر: 85577542
ايران وفیتنام تؤكدان على تطوير التعاون في مجال مكافحة الجرائم

طهران / 24 آب/اغسطس/ارنا- أكد الجانبان الإيراني و الفیتنامي في لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع نائب رئيس الوزراء لهذا البلد على تطوير التعاون في مجال مكافحة الجرائم.

وأعلن السفير الايراني في فيتنام "علي اكبر نظري"في إشارة إلى لقاء نائب رئيس الوزراء الفيتنامي "تشان لو كوانغ":إن الطرفين أكدا على تنفيذ الوثائق وتبادل الوفود والتعاون في مجال مكافحة الجرائم.

وكتب نظري على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: في هذا اللقاء هنأ كوانغ بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران وانتخاب مسعود بزشکیان رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد الطرفان على تطوير وتحسين العلاقات بين البلدين بما يتماشى مع المصالح الوطنية.

كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على تنفيذ وثائق التعاون المتعلقة بتبادل الوفود في مجال مكافحة الجرائم.

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