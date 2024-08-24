وزير الخارجية البرازيلي: العلاقات الدبلوماسية الإيرانية- البرازيلية تظهر أهمية الشراكة بين البلدين

وفي رسالة وجهها الى نظيره الايراني "عباس عراقجي" ،هنأ وزير الخارجية البرازيلي بتولي عراقجي منصبه الجديد.

وجاء في نص رسالة التهنئة هذه ، ان وزير الخارجية البرازيلي يسعده ويسره أن يتقدم إلى عراقجي بأصدق التهاني بمناسبة تعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضاف فييرا متمنيا النجاح والتوفيق لوزير الخارجية الايراني في منصبه الجديد، مؤكدا التزام البرازيل بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع إيران.

كما اعتبر وزير الخارجية البرازيلي ان التاريخ المشترك لايران والبرازيل والمتمثل في 121 عاما من العلاقات الدبلوماسية، يظهر أهمية الشراكة بين البلدين.

وفي رسالته ايضا ، أعرب فييرا عن رغبته وتصميمه المؤكد على العمل بشكل وثيق مع نظيره الايراني من أجل اطلاق مبادرات جديدة وزيادة تعميق العلاقات بين البلدين.

واكد فييرا على انه يمكن للبلدين تعزيز وتمتين العلاقات الايرانية-البرازيلية بشكل مستمر ومستدام في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

انتهى**ر.م