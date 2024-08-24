٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ م
رمز الخبر: 85577790
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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Dossier

حماس تدين بأشد العبارات قيام الصهاينة بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم مسجد بني صالح

٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ م
رمز الخبر: 85577790
حماس تدين بأشد العبارات قيام الصهاينة بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم مسجد بني صالح

طهران/24 آب/اغسطس/ارنا-أدانت حركة حماس بأشد العبارات قيام جنود كيان الاحتلال الإسرائيلي بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم وتدنيسهم لمسجد بني صالح شمالي قطاع غزة.

ووفقا لموقع "حماس"، أشارت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد الى أن قيام جنود الاحتلال بتوثيق جريمتهم النكراء ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير بوضوح إلى سياسة إجرامية ممنهجة تديرها حكومة الاحتلال النازية، إمعانا منها في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل مظاهر الحياة فيه.

ووجهت حركة حماس نداء للشعوب والحكومات العربية والإسلامية واحرار العالم للتعبير عن غضبهم وإدانتهم للسلوك الصهيوني الفاشي، والتحرك للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ووقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوجيه كل سبل الدعم والإسناد لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تواجه آلة القتل والإرهاب دفاعا عن أرضه ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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Dossier

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