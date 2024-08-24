حماس تدين بأشد العبارات قيام الصهاينة بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم مسجد بني صالح

ووفقا لموقع "حماس"، أشارت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد الى أن قيام جنود الاحتلال بتوثيق جريمتهم النكراء ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير بوضوح إلى سياسة إجرامية ممنهجة تديرها حكومة الاحتلال النازية، إمعانا منها في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل مظاهر الحياة فيه.

ووجهت حركة حماس نداء للشعوب والحكومات العربية والإسلامية واحرار العالم للتعبير عن غضبهم وإدانتهم للسلوك الصهيوني الفاشي، والتحرك للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ووقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوجيه كل سبل الدعم والإسناد لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تواجه آلة القتل والإرهاب دفاعا عن أرضه ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

انتهى**ر.م