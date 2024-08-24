٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٥١ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85577814
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جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية تتقدم 20 مركزا في تصنيف ليدن العالمي لعام ٢٠٢٤

٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٥١ م
رمز الخبر: 85577814
جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية تتقدم 20 مركزا في تصنيف ليدن العالمي لعام ٢٠٢٤

کرمانشاه/24 آب/أغسطس/ارنا- أعلن مساعد رئيس جامعة "كرمانشاه" للعلوم الطبية الدكتور سيروس جليلي أن الجامعة تتقدم في تصنيف ليدن Leiden الهولندي للعام 2024 لتحتل الترتيب (1117) عالميًا.

وأوضح الدكتور سيروس جليلي بان جامعة "كرمانشاه" للعلوم الطبية تواصل تقدمها في التصنيفات العالمية حيث أعلن تصنيف ليدن Leiden الهولندي نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، والتي أظهرت جامعة "كرمانشاه" للعلوم الطبية في الترتيب (1117) عالميًا متقدمة بذلك عن التصنيف السابق والذي احتلت فيه الجامعة الترتيب ( 1137) عالميًا.

ويعتمد تصنيف ليدن في تقييمه على أربعة مؤشرات هي؛ تأثير الأبحاث المُدرجة في قاعدة بيانات Web of Science، والتعاون البحثي، وعدد الأبحاث المنشورة ذات الوصول الحر ، وتنوع الباحثين ما بين الإناث والذكور، و هذا التصنيف يستخدم مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات عن مستوى الجامعات بالنسبة للأربعة مؤشرات المُدرجة بمنهجية القياس بهذا التصنيف ، وقد شمل تصنيف ليدن الهولندي لعام 2024، أكثر من 1500 جامعة من مختلف دول العالم.

انتهی**2054

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