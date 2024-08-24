حماس: ما يدعيه الاحتلال عن وجود مناطق آمنة في قطاع غزة هو محض كذب وتضليل

وفي بيان لها ، اعتبرت حركة حماس بأن الوقائع تؤكّد أن الآلاف من شهداء شعبنا في هذه الإبادة المستمرة ارتقوا في مراكز الإيواء والنزوح، من مدارس ومؤسسات وتجمّعات خيام صنّفها الاحتلال المجرم على أنها آمنة.

ورأت الحركة أن هذه الممارسات الفاشية المستمرة أمام سمع وبصر العالم تتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، العمل الجاد لتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على انتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي والإنساني تجاههم.

كما اوضحت حماس أن ذلك يأتي في ظل مواصلة الاحتلال الفاشي إصدار إنذارات التهجير والنزوح للمواطنين في مناطق المحافظة الوسطى، خصوصًا في مخيم المغازي وقرية المصدر ومناطق واسعة من مدينة دير البلح، المكتظة بمئات الآلاف من النازحين من شمال القطاع وجنوبه، تحت وطأة القصف الوحشي والترهيب وارتكاب المجازر.

انتهى**ر.م