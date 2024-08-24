٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:١٣ م
رمز الخبر: 85577852
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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ملفات إخبارية

حادث أمني صعب لقوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة

٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:١٣ م
رمز الخبر: 85577852
حادث أمني صعب لقوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة

طهران /24 آب/اغسطس/ ارنا - أفادت مصادر إخبارية صهيونية وعربية بوقوع حادث أمني صعب لقوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

وافادت مصادر اعلامية صهيونية عن تعرض جنود الاحتلال الاسرائيلي لحادث امني صعب وخطير في قطاع غزة عصر اليوم السبت.

ووفقا لهذه المصادر فقد تم نقل عدد من الاصابات على ثلاث دفعات في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة الى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس المحتلة.

كما أفادت بعض المصادر بمقتل أربعة جنود من جيش الكيان الصهيوني واصابة اخرين عدد منهم بحالة حرجة في هذه الحادثة.

هذا وقد افادت كتائب عز الدين القسام في هذا الصدد ،بانها قامت باستدراج قوة صهيونية من وحدة الهندسة الى داخل احد الانفاق المفخخة مسبقا في منطقة المواقع العسكرية شرق دير البلح.

واضافت كتائب القسام انه وفور وصول القوة الى داخل النفق تم تفجيره بهم وايقاعهم بين قتيل وجريح.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

ملفات إخبارية

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