إیران وترکیا تتطلعان لتطوير العلاقات الثنائية

وأعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع عباس عراقجي، أثناء تهنئته بتعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن استعداد بلاده لمواصلة المشاورات السياسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الهامة والتطورات الدولية.

وفي إشارة إلى العلاقات المتطورة بين طهران وأنقرة، أكد وزير الخارجية التركي على ضرورة تعزيز المشاورات السياسية بشأن التوترات في منطقة غرب آسيا.

كما أعرب عراقجي عن امتنانه لتهنئة وزير الخارجية التركي وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين، وأعرب عن استعداد طهران لتعزيز الحوارات البناءة من أجل توسيع التعاون في كافة المجالات القائمة.

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى تفاقم الأوضاع في منطقة غرب آسيا والأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بهدف تصعيد التوتر وتوسيع نطاق عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وشدد على ضرورة مواصلة المشاورات بين الدول الإسلامية وخاصة الدولتين المهمتين إيران وتركيا.

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