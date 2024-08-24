٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٥٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85577877
T T
٠ Persons

سمات

المستشار الثقافي الإيراني في تايلاند: إيران وتايلاند لم تكونا قط تحت سيطرة قوة أجنبية

٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٥٠ م
رمز الخبر: 85577877
المستشار الثقافي الإيراني في تايلاند: إيران وتايلاند لم تكونا قط تحت سيطرة قوة أجنبية

طهران/24 آب/أغسطس/ارنا- قال المستشار الثقافي الإيراني في تايلاند مهدي زارع بي عیب: لم تكن إيران وتايلاند طوال تاريخهما تحت سيطرة قوة أجنبية، ويعتبر هذا الاستقلال والمقاومة ضد الهيمنة الأجنبية نقطة قوة لكلا البلدين.

وأضاف مهدي زارع بي عیب خلال حفل افتتاح "مركز الدراسات الإيرانية" و"مركز تعليم اللغة الفارسية" في جامعة بانكوك: "العلاقات التاريخية بين البلدين يمكن أن تكون أساسًا متينًا لتطوير المزيد من التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والدولية".

وتابع بأن افتتاح مركز الدراسات الإيرانية ومركز تعليم اللغة الفارسية في تايلاند يعتبر جزءاً من هذا المسار المشترك القائم على الاحترام المتبادل والفهم الأعمق.

وبدوره قالت رئيسة جامعة بانكوك باتاما روب سوانکول: على الرغم من الاختلافات الثقافية والجغرافية، إلا أن البلدين متقاربان من حيث عدد السكان ويمكن اعتبار هذا التشابه بمثابة قوة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

انتهی**2054

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .