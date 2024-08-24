٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠٤ م
رمز الخبر: 85577899
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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في رسالته خلال لقاء الصداقة والتعاون الإيراني- التركي بأنقرة؛

بزشكيان:نؤكد على اهمية التعاون والتقارب بين إيران وتركيا حكومة وشعبا  أكثر من أي وقت مضى

٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠٤ م
رمز الخبر: 85577899
بزشكيان:نؤكد على اهمية التعاون والتقارب بين إيران وتركيا حكومة وشعبا  أكثر من أي وقت مضى

طهران/24 آب/اغسطس/ارنا-رافق لقاء الصداقة والتعاون الإيراني- التركي الذي عقد في اسطنبول على شرف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ، قراءة رسالة "مسعود بزشكيان" بهذه المناسبة.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية انه من بين جيران ايران الكثيرين، كانت العلاقات مع تركيا دائما متميزة، وذلك بفضل النقاط المشتركة الواسعة والشاملة والقدرات الكبيرة، والأهم من ذلك التاريخ العميق ووعي الادارة الحاكمة في البلدين، وعلى الرغم من كل التطورات السلبية الدولية والإقليمية والداخلية، إلا أن هذه العلاقات حققت مستوى مقبولا من الاستقرار وحافظت عليه. 

واشار بزشكيان في رسالته انه مما لا شك فيه ان العلاقات الوثيقة بين الدول تشكل أساس التعاون بين الحكومات خاصة في هذه المرحلة حيث يمارس فيها المستكبرون والمجرمون العابهم الشريرة لتحقيق اهدافهم القذرة كما يفعلون الان بفلسطين حيث يمر الشعب الفلسطيني في إحدى أكثر فترات حياته إيلاما وقمعا في ظل لامبالاة وصمت مطبق من دول العالم والمنظمات الدولية المسؤولة.

وعليه اكد على ضرورة واهمية التعاون والتقارب بين إيران وتركيا حكومة وشعبا  أكثر من أي وقت مضى من أجل استقلال واستقرار المنطقة وتعزيز وتقوية الصداقة بين البلدين .

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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