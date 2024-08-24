قائد الحرس الثوري: ستسمعون اخبارا جيدة عن الانتقام من الكيان الصهيوني

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء حسين سلامي، على هامش تفقده لحدود خسروي مساء السبت، حين لقائه مع الزوار الذين رددوا هتاف "الموت لإسرائيل" وطالبوا بالانتقام لدماء الشهيد إسماعيل هنية.

وقبل مغادرته المكان وأثناء ركوبه السيارة قال القائد العام للحرس الثوري جملة واحدة ردا على الافراد الذين سألوه عن الانتقام: سوف تسمعون أخبارا جيدة عن الانتقام إن شاء الله.

وكان اللواء سلامي قد زار الحدود الرسمية والدولية لمنفذ خسروي في مدينة قصرشيرين مساء السبت واطلع على آخر اوضاع عبور زوار الأربعين الحسيني وتحدث إلى الزوار حول الخدمات المقدمة.

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