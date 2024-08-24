عراقجي يؤكد حق إيران المشروع في الرد على جريمة الكيان الصهيوني الإرهابية في طهران

وهنأ وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ، عباس عراقجي لاختياره وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنى له التوفيق.

وقدم وزير الخارجية المصري شرحا عن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها بلاده خلال الأيام الأخيرة لوقف الحرب على غزة وإرسال مساعدات إنسانية دولية الى القطاع، وأكد على ضرورة بذل الجهود من قبل كافة الأطراف لمنع اتساع نطاق الحرب في المنطقة.

وفي هذه المحادثة، شكر عراقجي مصر أيضًا على جهودها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

كما أكد على الحق المشروع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في طهران باغتيال الشهيد هنية.

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات السياسية والمباحثات بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

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