ايران تحصد 3 ميداليات ملونة في بطولة العالم بالمصارعة الحرة للناشئين

وفي هذه المنافسات التي جرت يومي الجمعة والسبت فاز رضا أفشار بالميدالية الذهبية في وزن 80 كغم، وحصل أمير عباس علي زاده على الميدالية الفضية في وزن 48 كغم، ونال أبو الفضل محمد نجاد الميدالية البرونزية في وزن 110 كغم.

وفي الاوزان الخمسة الثانية التي بدات السبت وتختتم اليوم الاحد ، تاهل الى النهائي كل من امیرعباس رمضاني در وزن 45 كغم و ابوالفضل شمسي بور در وزن 71 كغم فيما يتنافس امیررضا علیبور للفوز بالميدالية البرونزية في وزن 92 كغم .

ويحظى اهوارا خاطري ايضا بفرصة المنافسة للفوز بالميدالية البرونزية في وزن 60 كغم.

يذكر ان منتخب ايران توج ببطولة العالم بالمصارعة الرومانية للناشئين التي جرت الاسبوع الماضي بحصده 3 ميداليات ذهبية و3 برونزية.

وأقيمت منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية للناشئين خلال الفترة من 20 الى 22 آب/ أغسطس في العاصمة الأردنية عمان، وانتهت مساء الاربعاء باحتفاظ ايران بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي.

حصد منتخب إيران 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات برونزية، حيث نال الذهبية كل من آرمين شمسي بور في وزن 48 كغم، وأمير مهدي سعيدي نوا في وزن 65 كغم، ودانيال إيزدي في وزن 92 كغم، فيما احرز البرونزية كل من أبو الفضل كرمي في وزن 51 كغم، وعماد رضا محسن نجاد في وزن 80 كغم، وعلي أصغر دادبخش في وزن 110 كغم.

وفي ترتيب الفرق، نالت إيران البطولة برصيد 140 نقطة، فيما احتلت أوزبكستان مركز الوصافة برصيد 113 نقطة وجاءت أذربيجان في المركز الثالث برصيد 105 نقاط.

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