الشيخ الزكزاكي: المؤشرات تؤكد زوال “إسرائيل” وانتصار غزة

وأختتمت فعاليات الموكب، باحتفال حاشد أقيم في مضيف الموكب على طريق المشاية بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، بحضور لفيف من العلماء ومشاركين من عدد من الدول وفي طليعتهم فلسطينيون جاؤوا من لبنان وسورية وبلدان أخرى.

وفي الحفل الختامي لموكب نداء الأقصى على طريق الزائرين في كربلاء المقدسة، ألقى رئيس الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزكي، كلمة قال فيها: رغم الدعم الذي يتلقاه الاحتلال من الدول الكبرى لم يستطع حتى الأن سوى قتل الأبرياء، معتبرا ان الفلسطينيين يواجهون الاستكبار العالمي بأجمعه.

واكد الشيخ الزكزاكي ان طوفان الأقصى منذ إنطلاقه كان انتصارا لغزة، قائلا: إجتماعنا اليوم على طريق كربلاء دليل على أن ثورة الحسين قد انتصرت.

واضاف ان الإمام الحسين (ع) نجح في ثورته التي غيرت أفكار العالم، لافتا الى ان كل هذه الحشود المتجهة إلى كربلاء إنما هي تلبي نداء الإمام الحسين (ع).

واعتبر الشيخ الزكزاكي، هذه الحشود دليل على انتصار الدم على السيف، قائلا: أنا أكلف نفسي أن أرى ما يجري في غزة كل يوم رغم المشاهد المؤلمة.

واكد الشيخ الزكزاكي ان : "كل المواقف الداعمة لفلسطين تخرجت من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام"، واشار الى ان صمود الفلسطينيين وإيمانهم غير أنظار العالم اتجاه الإسلام، مؤكدا ان المؤشرات تؤكد زوال “إسرائيل” وانتصار غزة.

انتهى ** 2342