عدوان إسرائيلي واسع على جنوب لبنان.. والمقاومة ترد بالصواريخ والمسيرات

وأشار مراسل الميادين إلى أنّ الغارات الإسرائيلية العنيفة على جنوبي لبنان استمرت نحو 20 دقيقةً.

وأكد انطلاق صليات صاروخية مكثّفة، أكثر من مرة، في اتجاه إصبع الجليل، شمالي فلسطين المحتلة، لافتاً إلى أنّ أكثر من 70 صاروخاً أُطلق بالتزامن مع خروقات جوية من أكثر من نقطة.

كما أضاف أيضاً أنّ صواريخ ومسيّرات أطلقت في اتجاه الجليل الغربي، رداً على الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب.

ووفقاً لما نقله، تم توجيه رشقة صاروخية في اتجاه عمق الجليل الغربي، وصولاً إلى صفد، بينما لا تتوقف الصليات من لبنان في اتجاه الأراضي المحتلة في الجليل والجولان وعكا.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الطاقم الأمني الوزاري المصغر دُعي إلى اجتماع طارئ، عند الساعة السابعة صباح اليوم.

وأكد الإعلام الإسرائيلي أنّ صفارات الإنذار تدّوي في مستوطنات الشمال من دون توقف، في الجليل الغربي والجولان السوري المحتل، مضيفةً أنّ السلطات تطلب من مستوطني الجولان والجليل البقاء قرب أماكن محصنة.

كما تم توجيه مستوطني الشمال تقليص الحركة والامتناع عن التجمع أو الخروج إلى البساتين.

وفي غضون ذلك، ألغيت الرحلات من وإلى مطار "بن غوريون" في "تل أبيب".

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