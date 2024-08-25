قوات الاحتلال تقر بمقتل 3 جنود في معارك غزة

وقد قتل الجنود الثلاثة ، حسب اعتراف جيش الاحتلال، نتيجة تفجير عبوة في حي الزيتون بغزة، مشيرا إلى أن العبوة التي انفجرت بالجنود كانت خارج المبنى وتم تفعيلها عن بعد، ليرتفع إلى 699 عدد قتلى الاحتلال منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل عسكري واحد على الأقل خلال المعارك في قطاع غزة.

وذكر موقع "حدشوت بزمان" أن هذا العسكري قتل في كمين نفذه المقاتلون الفلسطينيون في القطاع.

وكان الموقع الإسرائيلي قد أفاد في وقت سابق بأن الجيش أجلى عددا من جرحاه الذين سقطوا خلال المعارك وسط القطاع وجنوبه.

من جانب آخر، قال جيش الاحتلال إن قواته تواصل "حملة مركزة" في قطاع غزة، ونفذت 98 غارة في رفح جنوب القطاع استهدفت مسلحين.

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