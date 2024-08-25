مسيرة من فاتهم الأربعين الحسيني تبدأ في طهران

ففي كل عام، يحاول الأشخاص الذين لم يتمكنوا من السفر إلى كربلاء وزيارة ضريح الإمام الحسين في طهران أن يحيوا هذه الشعيرة من خلال السير مشياً على الأقدام.

اليوم الأحد 25 آب/اغسطس بالتزامن مع أربعينية الإمام الحسين (ع)، أحيا محبي الإمام الحسين (ع) مسيرة الأربعين مشياً على الأقدام من النجف إلى كربلاء وهي مسافة 13 كيلومتراً من ساحة الامام الحسين (ع) إلى مرقد حضرة عبد العظيم حسني (ع).

وبدأت هذه المراسم في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأربعين من ساحة الإمام الحسين (ع) بتلاوة زيارة الأربعين، ثم بدأ المؤمنون الحسينيون حركتهم في الساعة السابعة صباحاً.

وترحب مرافق المدينة المختلفة بالمشيعين على شكل مواكب. كما أن تواجد الشرطة ورجال الإنقاذ من الهلال الأحمر مشغولون أيضًا بخدمة المشاركين في زيارة الأربعين إلى جانب المنظمات الأخرى.

وفي هذا اليوم يؤدي 110 مجمعاً ثقافياً وفنياً التعزية، وتنصب المنابر ومحافل التلاوة وتقام صلاة الجماعة.

كما توجد أكشاك خاصة بالأطفال والأمهات والرضع، و50 جناحًا تروي ملحمة مقاومة أهل غزة وجرائم الكيان الصهيوني الغاصب.

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