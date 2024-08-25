٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٧ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85578198
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كنعاني: دماء الفلسطينيين المضطهدين ستنتصر على سيف الظلم اليزيدي

٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٧ م
رمز الخبر: 85578198
كنعاني: دماء الفلسطينيين المضطهدين ستنتصر على سيف الظلم اليزيدي

طهران / 25 آب/اغسطس/ارنا- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: الدرس الكبير المستفاد من الأربعين هو المضي على طريق الحق ونصرة المظلومين والبراءة العملية من اليزيدين في العالم اليوم، الذين قتلوا أكثر من 40 ألف فلسطيني بريء في غزة.

وكتب "ناصر كنعاني" في منشور على حسابه الشخصي عبر الفضاء الافتراضي: تجمع ضخم وفريد ​​من نوعه لموكب الأربعين الحسيني الذي هو أروع من العام السابق بحضور الملايين من الأحرار ومحبي  أبي عبد الله الحسين (ع) من جميع أنحاء العالم وضيافة الشعب العراقي الصادقة، هي رمز واضح لخلود الحق والنهاية الأبدية للظلم.

وقال: الدرس الكبير من الأربعين هو المضي على طريق الحق، ونصرة المظلومين، والبراءة العملية من اليزيدين في عالم اليوم الذين قتلوا أكثر من 40 ألف فلسطيني بريء معظمهم من النساء والأطفال في غزة بآلاتهم الحربية في غزة خلال أحد عشر شهراً تقريباً.

وتابع: دماء الفلسطينيين المضطهدين ستنتصر على سيف الظلم اليزيدي.

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