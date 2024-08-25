اقامة مراسم عزاء الهيئات الطلابية بحضور قائد الثورة الاسلامیة

وفي هذه المراسم التي اقيمت بحضور وفود طلابية من كافة انحاء البلاد، حضر وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا "حسين سيمايي"، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "محمد رضا ظفرقندي"، وزير التربية والتعليم العالي "علي رضا كاظمي" كما حضر ممثل الولي الفقيه في شؤون الجامعات، مصطفي رستمي وحجة الإسلام محسن قمي رئيس منظمة الدعاية الإسلامية.

وقد تمت تلاوة زيارة الأربعين وإقامة عزاء الحسيني (ع) خلال هذا البرنامج.

هذا وحضرت الوفود الطلابية من كافة أنحاء البلاد، صباح اليوم الأحد، في حسينية الإمام الخميني (رض) في طهران تزامنا مع ذكرى الأربعين.

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