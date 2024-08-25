"جيش" الاحتلال يقر بمقتل 5 جنود في غزة خلال نهاية الأسبوع والحصيلة ترتفع إلى 700

وأوضح "جيش" الاحتلال أن الرقيب عميت تساديكوف من الكتيبة "202"، قتل في معركة جنوبي القطاع، بينما أصيب جندي من كتيبة الهندسة في معركة أخرى.

وارتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود في معارك القطاع خلال نهاية الأسبوع إلى 5، بتأكيد الإعلام العبري.

فأمس السبت، أقر "جيش" الاحتلال، تحت بند "سمح بالنشر"، بمقتل 3 من جنوده في معارك حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.

ويضاف هؤلاء القتلى إلى جندي في الاحتياط، يتبع كتيبة الاستطلاع "6310" في اللواء "الـ16"، أُعلن مقتله في معركةٍ وسط قطاع غزة، يوم الجمعة.

وأعلن "جيش" الاحتلال إصابة 7 جنود آخرين كانوا مع القتيل، 4 منهم يعانون جروحاً خطيرة.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة، منذ بداية الحرب، إلى 700 بين ضابط وجندي، سمح بتأكيد مقتلهم، علماً أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك بكثير، بتأكيد الإعلام الإسرائيلي نفسه.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذها عمليات وكمائن نوعية ضدها، ما يؤدّي إلى تكبيدها خسائر كبيرة في صفوفها وآلياتها وعتادها.

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