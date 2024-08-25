شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منزلاً في حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، بينما أطلقت الآليات وطائرات "الكواد كابتر" التابعة للاحتلال النيران على الحي.

وأعلن الدفاع المدني في القطاع وقوع إصابات، من جراء قصف الاحتلال منزلاً في محيط مفترق العيون، غربي مدينة غزة.

أما في وسط القطاع وتحديداً في دير البلح، فاستشهد شخصان إثر عدوان شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على محيط ملعب "العنان"، وسط تجدد القصف المدفعي المكثف على المناطق الشرقية للمدينة.

وأطلق الاحتلال عدة قذائف على مخيم البريج. وتجدد القصف المدفعي أيضاً على مخيم النصيرات.

یضاف هؤلاء الشهداء والجرحى إلى أكثر من 40330 شهيداً و93355 جريحاً، تم تسجيلهم، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب الإحصائية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

وفي غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بسبب تراكم الأنقاض في الشوارع، والقصف الإسرائيلي المتواصل.

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