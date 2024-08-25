قائد الثورة الاسلامية: المعركة بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية لا تنتهى ابدا

وأفادت وكالة الانباء الايرانية ، ان سماحته استقبل اليوم الأحد، مواكب العزاء الطلابية في حسينية الامام الخميني(رض) بمناسبة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وفي هذه المراسم التي اقيمت بحضور وفود طلابية من كافة انحاء البلاد، حضر وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا "حسين سيمايي"، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "محمد رضا ظفرقندي"، وزير التربية والتعليم العالي "علي رضا كاظمي" كما حضر ممثل الولي الفقيه في شؤون الجامعات، مصطفي رستمي وحجة الإسلام محسن قمي رئيس منظمة الدعاية الإسلامية. وقد تمت تلاوة زيارة الأربعين وإقامة عزاء الحسيني (ع) خلال هذا البرنامج.

وبعد مراسم العزاء واقامة صلاة الظهر القى سماحة قائد الثورة الاسلامية كلمة، ذكر فيها جملة من زيارة عاشوراء وقال خطابا للإمام الحسين واهل بيت النبي عليهم السلام: "اني سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم"، مؤكدا: "المعركة بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية لا تنتهى أبدا".

وأضاف آية العظمى الخامنئي: "لقد فتحت الثورة الإسلامية في إيران فرصة ومجالاً واسعاً أمام الشباب وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لتحقيق الأهداف السامية للثورة الاسلامية من خلال البرمجة الصحيحة وتوفير أرضية التقدم والازدهار".

وقد وصف قائد الثورة هدف انتفاضة الإمام الحسين(ع) بأنه مواجهة الظلم والجور، مبينا: "تختلف طرق مواجهة الجبهة الحسينية مع جبهة الظلم نظرا للظروف المختلفة، حيث ان النضال في عصر السيف والرمح يكون بطريقة وفي عصر الذرة والذكاء الاصطناعي بطريقة اخرى، وأيضا الدعاية في عصر الحديث والشعر والقصيدة كانت لها نهج محدد وفي عصر الانترنت والقرب الكمي لا بد من استخدام أساليب أخرى

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