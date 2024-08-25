رسالة شكر من السفارة الإيرانية في العراق بمناسبة نهاية الأربعين ۲۰۲۴

وجاء نص الرساله كما يلي:

"من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق"

ترى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق بمناسبة انتهاء مراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام من واجبها أن تعرب عن امتنانها وتقديرها للمرجعية العليا والحكومة والعشائر الشجعان في العراق والشعب العراقي المضياف كافة وكذلك أصحاب المواكب الأعزاء والمسؤولين الموقرين للعتبات المقدسة وجميع القوات المسلحة والقوات الأمنية والشرطة والكوادر الطبية والعلاجية وجمعية الهلال الأحمر وسلاح حرس الحدود والقوات الأمنية المرابطة في المنافذ الحدودية إضافة إلى المراسلين والإعلاميين و أحباء الإمام الحسين عليه السلام وكل الذين استضافوا الزوار في قلوبهم وبيوتهم وجميع من ساعدوا على إقامة هذه المراسيم بأي شكل من الأشكال.

اتخذت مراسم الأربعين الحسينية الرائعة لهذا العام المستوحاة من مدرسة سيد الشهداء عليه السلام نصرة لأهل غزة طابعا متباينا جسدت أكثر من أي وقت مضى الإيمان بمشاية الأربعين باعتبارها توطئة لظهور الإمام المهدى (عج).

وقد عرضت أربعينية هذا العام بالفعل القدرات الثقافية والحضارية والقيم والمعتقدات التي تحظى بها مدرسة الإمام الحسين أمام أعين العالم.

نود أن نتوجه بشكرنا وتقديرنا للزوار وأصحاب المواكب الإيرانيين الأعزاء الذين ساعدوا منظمي مراسم الأربعين من خلال تعاونهم ومرافقتهم وتعاطفهم وتسامحهم الذي كان يمثل حبهم للحسين عليه السلام سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا لتقديم خدمات أكثر وأفضل في مراسم الأربعين الحسيني الرائعة بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين الموقرين للبلدين والمقيمين لها كافة الذين يحبون الحسين عليه السلام.

انتهی**1426