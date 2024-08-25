جيش الاحتلال: مقتل جندي نتيجة قصف حزب الله صباح اليوم

طهران / 23 آب/اغسطس/ارنا- اعلن جيش الاحتلال مقتل جندي صباح اليوم وذلك بعد سقوط صاروخ أُطلق من لبنان قرب زورق حربي للاحتلال قبالة شواطئ مدينة نهاريا ضمن الرد الأولى على اغتيال القائد الشهيد فؤاد شكر.

وقتل الجندي "دافيد موشيه" (21 عاما)، من سكان مستوطنة "آدم" خلال تواجده في الشمال. واصيب الجندي بشظية اعتراضية على متن سفينة بحرية صباح اليوم في نهاريا ثم تم الاعلان عن مقتله. **إنتهى