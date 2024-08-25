السيد نصر الله: نسمي عمليتنا الواسعة التي حصلت اليوم بـ"عملية يوم الأربعين"

وقال السيد نصرالله إن تأخير العملية كان أولا بسبب حجم الاستنفار الأمني والاستخباري والفني والميداني والجوي والبري والبحري الإسرائيلي والأمريكي.



وأضاف أنه "‫في ذروة الاستنفار كان يمكن أن تعني الفشل. ‫ثانيا، نفس التأخير هو عقاب العدو".



وأشار السيد نصرالله إلى أن من سبب التاخير أيضاً الدراسة والتشاور حول فكرة أن المحور يرد كله في يوم واحد في وقت واحد، ‫أو يتم رد بشكل منفرد.



وكشف أنه ونتيجة الدراسة والتشاور تقرر أن تقوم المقاومة بعمليتها منفردة.

شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على أن يوم الأربعين في كربلاء المقدسة حدث عالمي.



وتوجه السيد نصرالله بالشكر إلى الحكومة العراقية ‫وإلى الشعب العراقي المضياف الكريم المعطاء على ما يوفرونهم من أمن وسلامة ‫لملايين الزوار وما ينفقونه في هذه الضيافة التي لا حدود فيها للكرم.

وأشار السيد نصرالله إلى حضور فلسطين والقدس في الاربعينية الحسينية في الأعوام الأخيرة، والذي يعبر عن مدى التفاعل والتواصل بين كربلاء والحدث الكربلائي وصاحب الذكرى وزوار صاحب الذكرى.

**إنتهى