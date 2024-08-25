٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٤٨ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85578490
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الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"

٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٤٨ م
رمز الخبر: 85578490
الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"

طهران / 25 آب/اغسطس/ارنا- قالت هيئة البث الإسرائيلية:أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى "إسرائيل" حتى الأربعاء.

وحسبما ذكرت مصادر خبرية فإن الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى "إسرائيل" اليوم.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، رغم إعادة فتح مطار بن جوريون فإن عشرات الرحلات ستؤجل وتلغى بشكل كامل في "إسرائيل".

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