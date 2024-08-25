الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"

وحسبما ذكرت مصادر خبرية فإن الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى "إسرائيل" اليوم.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، رغم إعادة فتح مطار بن جوريون فإن عشرات الرحلات ستؤجل وتلغى بشكل كامل في "إسرائيل".
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طهران / 25 آب/اغسطس/ارنا- قالت هيئة البث الإسرائيلية:أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى "إسرائيل" حتى الأربعاء.
وحسبما ذكرت مصادر خبرية فإن الخطوط الجوية الفرنسية ألغت رحلاتها إلى "إسرائيل" اليوم.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، رغم إعادة فتح مطار بن جوريون فإن عشرات الرحلات ستؤجل وتلغى بشكل كامل في "إسرائيل".
انتهی**1426
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