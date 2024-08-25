عراقجي: تطوير العلاقات مع جمهورية اذربيجان من اولويات السياسة الخارجية الايرانية

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه عراقجي يوم الاحد من نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف الذي هنأه بمناسبة اختياره وزير للخارجية الايرانية وتمنى له التوفيق والنجاح.

واشار وزير خارجية جمهورية أذربيجان، إلى رغبة بلاده في تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار مع جمهورية إيران الإسلامية، واعرب عن أمله بالمزيد من تطوير التعاون بين طهران وباكو في الفترة القادمة.

من جانبه شكر عراقجي نظيره الأذربيجاني على اتصاله الهاتفي وتهنئته له، ووصف تطوير العلاقات الودية على أساس المنفعة المتبادلة مع جمهورية أذربيجان بأنه إحدى أولويات السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية وأكد على ضرورة الاستفادة بشكل أكبر من الطاقات المتاحة.

وكان بحث التطورات في منطقة القوقاز بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية من بين المواضيع الأخرى التي تناولها الحديث بين الوزيرين.

وتبادل الطرفان الدعوة لزيارة العاصمتين، وأكدا على ضرورة خلق زخم في العلاقات الثنائية من خلال مواصلة تبادل الوفود رفيعة المستوى ومواصلة المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين، فضلا عن مواصلة التعاون بين ممثلي البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

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