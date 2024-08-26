٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85578597
T T
٠ Persons

سمات

مصرع 3 اشخاص واصابة 48 آخرين في حادث سير لحافلة تحمل زوارا باكستانيين

٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ ص
رمز الخبر: 85578597
مصرع 3 اشخاص واصابة 48 آخرين في حادث سير لحافلة تحمل زوارا باكستانيين

شيراز / 26 آب/اغسطس/ارنا- اعلن نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر لشؤون الاغاثة والانقاذ في محافظة فارس جنوب ايران إن حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في محور نيريز بسيرجان أدى إلى مصرع 3 اشخاص وإصابة 48 شخصا آخرين.

وقال مهدي خوبيار في تصريح لوكالة أنباء "إرنا" فجر الاحد: تم إرسال خمس فرق عملياتية من قاعدة الإنقاذ بين المدن ومركز مدينة نيريز لتقديم الإغاثة للجرحى في هذا الحادث.

وتابع: أدى هذا الحادث إلى مصرع 3 اشخاص وإصابة 48 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى نيريز بواسطة الهلال الأحمر وسيارات إسعاف الطوارئ.

وأضاف خوبيار: أن ركاب هذه الحافلة كانوا من زوار الأربعين الحسيني الباكستانيين.

بدوره قال العقيد عبدالهاشم دهقاني، مدير شرطة الطرق لشمال محافظة فارس: إن سبب هذا الحادث هو عطل فني في مكابح حافلة زوار الأربعين الباكستانية، وعدم قدرة السائق على السيطرة على المركبة بسبب الخلل الفني مما أدى إلى اصطدام الحافلة بمقطورة.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .