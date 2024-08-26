مصرع 3 اشخاص واصابة 48 آخرين في حادث سير لحافلة تحمل زوارا باكستانيين

وقال مهدي خوبيار في تصريح لوكالة أنباء "إرنا" فجر الاحد: تم إرسال خمس فرق عملياتية من قاعدة الإنقاذ بين المدن ومركز مدينة نيريز لتقديم الإغاثة للجرحى في هذا الحادث.

وتابع: أدى هذا الحادث إلى مصرع 3 اشخاص وإصابة 48 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى نيريز بواسطة الهلال الأحمر وسيارات إسعاف الطوارئ.

وأضاف خوبيار: أن ركاب هذه الحافلة كانوا من زوار الأربعين الحسيني الباكستانيين.

بدوره قال العقيد عبدالهاشم دهقاني، مدير شرطة الطرق لشمال محافظة فارس: إن سبب هذا الحادث هو عطل فني في مكابح حافلة زوار الأربعين الباكستانية، وعدم قدرة السائق على السيطرة على المركبة بسبب الخلل الفني مما أدى إلى اصطدام الحافلة بمقطورة.

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