أبو عبيدة مباركاً عملية الرد على اغتيال الشهيد شكر: تؤكد تغير واقع الاحتلال الاستراتيجي

وقال أبو عبيدة: "نقدّر التضحيات الغالية لأهلنا في لبنان ومقاوميه الأبطال"، معتبراً أنّ عملية حزب الله "تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي لكيان الاحتلال منذ طوفان الأقصى"، وأنّه "لا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكّه في أي مكان ومن أية جبهة".

وجاءت تصريحات أبو عبيدة بعد كلمةٍ للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أكد فيها أنّ الهدف الأساسي لعملية الرد على اغتيال القائد الشهيد فؤاد شكر "السيد محسن"، التي نفذتها المقاومة الإسلامية، هو قاعدة "غليلوت" المركزية التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، ووحدة "8200"، بالقرب من "تل أبيب"، معلناً إطلاق إسم "عملية يوم الأربعين" على العملية.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، قد نفّذت "رداً أولياً" على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر، فجر الأحد، بعددٍ كبير من ‏المسيّرات تجاه عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم استهدف هدفاً عسكرياً إسرائيلياً نوعياً، موضحةً أنّها "ستعلن عن هذا الهدف لاحقاً".

وبالتزامن مع ‏ذلك، استهدفت المقاومة عدداً من المواقع والثكنات ومنصات القبب الحديدية التابعة للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، بعدد كبير من الصواريخ.

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