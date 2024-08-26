منتخب ايران لكرة الطائرة جلوس للرجال يفوز على منتخبي مصر وكازاخستان

وقد غادر المنتخب الايراني لكرة الطائرة جلوس للرجال الى باريس يوم الجمعة الماضية من اجل المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 والتي ستنطلق يوم الاربعاء في 28 آب/ أغسطس 2024.

وتمهيدا لهذه الدورة وقبيل انطلاقها ، لعب المنتخب الايراني لكرة الطائرة جلوس للرجال مع منتخبي مصر وكازاخستان في المباريات التحضيرية.

وحسم المنتخب الايراني هاتين المباراتين لصالحه وفاز بنتيجة 3-0.

وفي مباراة ودية تمهيدية اخرى ، يواجه المنتخب الايراني بقيادة المدرب رضائي ،المنتخب البرازيلي غدا الاثنين عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت إيران.

هذا وسيواجه المنتخب الايراني لكرة الطائرة جلوس للرجال المنتخب الأوكراني في أول مباراة له في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 يوم الجمعة 30 آب/اغسطس عند الساعة 15:30 بتوقيت إيران.

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