عراقجي: رد إيران علی الکیان الصهیوني سيكون دقيقا ومحسوبا

وقال "عباس عراقجي" في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي "أنطونيو تاجاني" فيما يتعلق بالتطورات في غرب آسيا : إن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على العمل الإرهابي الذي قام به الکیان الصهيوني في طهران سيكون مؤکدا ودقيقا ومحسوبا.

وأوضح: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى إلى توسيع وتصعید التوتر على عكس الکیان الصهيوني، رغم أنها لا تخشى منه.

من جانبه هنأ وزير الخارجية الإيطالي "أنطونيو تاجاني"، خلال الاتصال، "عباس عراقجي"، بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب عن قلقه إزاء اتساع رقعة انعدام الأمن في المنطقة، وطالب جميع الأطراف بضبط النفس ومساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خفض التوتر.

وشدد الجانبان في هذا الاتصال على أهمية توسيع العلاقات الثنائية، وأكدا على استمرار المشاورات بين البلدين.

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