منظمات صحفية وحقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق التعاون مع "إسرائيل"

وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك: "ردًا على العدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قتلوا، وانتهاكات أخرى متكررة لحرية الصحافة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب مع حماس، تدعو مراسلون بلا حدود و59 منظمة أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات ضد المسؤولين".

تأتي هذه الرسالة قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس 29 أغسطس/آب. ومن بين الموقعين على الرسالة لجنة حماية الصحفيين ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

ووصف البيان الفترة التي أعقبت هجوم حماس على "إسرائيل" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والهجوم الإسرائيلي الانتقامي المدمر على قطاع غزة بأنها "الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود".

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