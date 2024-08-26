إيران تنتقد مواقف بريطانيا المزدوجة بشأن حرب علی غزة

وکتبت السفارة الإيرانية في لندن في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي "ايكس" اليوم الاثنين : يمكن تفسير تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن المنطقة (غرب آسيا) على أنها تقول إن الكيان الصهيوني يحظى بالدعم الكامل (لندن) لتصرفاته في فلسطين ويجب على الدول الأخرى الامتناع عن الرد على جرائمه لمنع تصعيد التوتر.

وأشارت السفارة في هذه الرسالة إلى دعم لندن المزعوم لإقامة وقف لإطلاق النار في غزة، وقالت: لكن يبدو أن هناك القليل من القلق بشأن آلاف النساء والأطفال الذين قد يقتلون قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

یذکر أنه أکد وزير الخارجية البريطاني، في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الاستراتيجية الصهیوني «رون ديرمر»،دعم المملكة المتحدة( بریطانیا) لأمن الکیان الصهیوني وأهمية ضبط النفس والحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن ( الأسراء).

انتهی**3280