٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:١٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85579128
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إيران تنتقد مواقف بريطانيا المزدوجة بشأن حرب علی غزة

٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:١٣ م
رمز الخبر: 85579128
إيران تنتقد مواقف بريطانيا المزدوجة بشأن حرب علی غزة

طهران/26 آب/اغسطس/إرنا- انتقدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن المواقف المزدوجة للحكومة البريطانية بشأن التطورات في غرب آسيا وقالت: إن هذه الدولة تدعم وقف إطلاق النار في حرب علی غزة، في حين تجاهلت الجرائم الوحشية التي يرتكبها الکیان الصهیوني بحق شعب فلسطين المظلوم وارتفاع عدد الشهداء.

وکتبت السفارة الإيرانية في لندن في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي "ايكس" اليوم الاثنين : يمكن تفسير تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن المنطقة (غرب آسيا) على أنها تقول إن الكيان الصهيوني يحظى بالدعم الكامل (لندن) لتصرفاته في فلسطين ويجب على الدول الأخرى الامتناع عن الرد على جرائمه لمنع تصعيد التوتر.

وأشارت السفارة في هذه الرسالة إلى دعم لندن المزعوم لإقامة وقف لإطلاق النار في غزة، وقالت: لكن يبدو أن هناك القليل من القلق بشأن آلاف النساء والأطفال الذين قد يقتلون قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

یذکر أنه أکد وزير الخارجية البريطاني، في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الاستراتيجية الصهیوني «رون ديرمر»،دعم المملكة المتحدة( بریطانیا) لأمن الکیان الصهیوني وأهمية ضبط النفس والحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن ( الأسراء).

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