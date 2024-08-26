٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٣٥ م
رمز الخبر: 85579255
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journalistکاظم شماعییان

وزير الخارجية القطري يجري محادثات مع عراقجي في طهران

٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٣٥ م
رمز الخبر: 85579255
وزير الخارجية القطري يجري محادثات مع عراقجي في طهران

طهران/ 26 اب/اغسطس/ارنا - التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن ال ثاني، وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في طهران لمناقشة أهم القضايا الاقليمية.

ويزور محمد بن عبد الرحمن ال ثاني طهران، لاجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الايرانيين، اذ التقى نظير ه الايراني عباس عراقجي ظهر اليوم.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ايضا، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وهذه هي الزيارة الرسمية الاولى لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الى طهران في الحكومة الرابعة عشرة.

ويرى المراقبون ان الزيارة تكتسي اهمية لكونها تتم في ظروف اقليمية خاصة ومحادثات وقف اطلاق النار في غزة وكون ملف معاقبة الكيان الصهيوني على خلفية إجرائه الارهابي في طهران واستشهاد إسماعيل هنية، مفتوحا.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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