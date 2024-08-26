وزير الخارجية القطري يجري محادثات مع عراقجي في طهران

ويزور محمد بن عبد الرحمن ال ثاني طهران، لاجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الايرانيين، اذ التقى نظير ه الايراني عباس عراقجي ظهر اليوم.

ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ايضا، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وهذه هي الزيارة الرسمية الاولى لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الى طهران في الحكومة الرابعة عشرة.

ويرى المراقبون ان الزيارة تكتسي اهمية لكونها تتم في ظروف اقليمية خاصة ومحادثات وقف اطلاق النار في غزة وكون ملف معاقبة الكيان الصهيوني على خلفية إجرائه الارهابي في طهران واستشهاد إسماعيل هنية، مفتوحا.