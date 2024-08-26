حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ نحو 27 مليار دولار من دون النفط

وقال محمد رضواني فر، في تصريح له الاثنين: إن التجارة الايرانية من دون النفط مع 15 دولة مجاورة بلغت من حيث الزنة 43.579 ألف طن، مما يدل على زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واضاف: أن الدول الخمس وهي الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي كانت في مقدمة الشركاء التجاريين لإيران بين دول الجوار خلال هذه الفترة.

وبحسب نائب وزير الاقتصاد، بلغ حجم التجارة غير النفطية لإيران خلال هذه الفترة مع الإمارات العربية المتحدة 11 مليار دولار، وتركيا 6 مليارات دولار، والعراق 4.8 مليار دولار، وباكستان 1.1 مليار دولار، والاتحاد الروسي 969 مليون دولار.

وقال رضواني فر: من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة خلال 5 أشهر من هذا العام، تم تصدير 34 مليونا و 118 ألف طن من البضائع بقيمة 13 مليارا و 402 مليون دولار إلى هذه الدول وتم استيراد 9 ملايين و 461 ألف طن بقيمة 13 مليارا و 455 مليون دولار من هذه الدول.

وأشار مدير عام مصلحة الجمارك الايرانية إلى أن صادرات إيران غير النفطية إلى 15 دولة مجاورة ارتفعت بنسبة 11% من حيث الوزن و19% من حيث القيمة خلال 5 أشهر من العام الحالي، وقال: خلال هذه الفترة، ارتفعت واردات السلع من الدول المجاورة بنسبة 10% من حيث الوزن و 13% من حيثه القيمة.

وقال: أن المشترين الرئيسيين للسلع الإيرانية خلال هذه الفترة من بين 15 دولة مجاورة، كانت العراق والإمارات العربية المتحدة وتركيا وأفغانستان وباكستان.

وقال رضواني فر: إن أكبر كمية من البضائع المستوردة خلال 5 أشهر من العام الجاري بين دول الجوار جاءت من الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا الاتحادية وباكستان وعمان.

انتهى ** 2342