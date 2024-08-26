بتعاون ايران..اخماد حريق كبير في محطة شاحنات صهاريج الوقود في الجانب العراقي لحدود برويزخان

وأضاف رضا قرباني في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) مساء الاثنين: بحسب المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من الجانب العراقي ، فقد احترقت 20 ناقلة إيرانية وعراقية وقتل عدة أشخاص خلال هذا الحريق.

وتابع: كما تم إرسال عدة سيارات إطفاء من مدن قصر شيرين وسربل ذهب وكيلان غرب إلى الجانب العراقي من حدود برويز خان ، وبجهود مكثفة تم احتواء الحريق.

وقال: فيما يتعلق بهوية القتلى وعدد الشاحنات الإيرانية التي اشتعلت فيها النيران، سيتم الاعلان عن ذلك فور الحصول على المعلومات اللازمة من الجانب العراقي.

وأضاف مدير عام جمارك برويزخان: بدأ هذا الحريق في الساعة الخامسة من بعد ظهر الاثنين، ومع انفجار إحدى هذه الشاحنات حدث حريق كبير امتد الى عدد من الشاحنات الاخرى وبعد اتخاذ الاجراء اللازم في الوقت المناسب والتنسيق مع الجانب العراقي، تم إخلاء المنطقة المقابلة لبرويز خان الحدودية بالعراق ، للحيلولة دون انتشار النيران إلى منطقة برويز خان الحدودية الإيرانية، ومنع احتراق الشاحنات الاخرى.

وذكر قرباني أن ألفي شاحنة صادرات وترانزيت وقود تدخل يوميا إلى هذا المعبر، مضيفا: ان برويز خان هو أهم معبر للصادرات وترانزيت الوقود في البلاد وان أكبر حجم من التبادلات التجارية مع العراق يتم عبر هذا المعبر.

من جانبه قال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة كرمانشاه غرب ايران: تم إخماد الحريق الكبير في الجانب العراقي لحدود برويز خان بمساعدة رجال الإطفاء الإيرانيين.

وأعلن أفشين يكانه في تصريح له مساء الاثنين: نظرا لوجود سيارات الإطفاء من مدينة كرمانشاه ومن المنطقة 22 في طهران للخدمة خلال أيام الأربعين في قصر شيرين وخسروي ، فقد سارعت على الفور بمجرد صدور الإعلان لتقديم المساعدة اللازمة.

واضاف: أن حريق صهاريج الوقود في محطة الشاحنات في حدود برويز خان حدث بالجانب العراقي ، لكننا قدمنا المساعدة لإخماد الحريق.

وذكر أن 13 شاحنة صهريج وقود اشتعلت فيها النيران وانفجرت وهي تعود لسائقين عراقيين، وأضاف: بالتنسيق توجهت سيارات الإطفاء من مدينة قصر شيرين لمساعدة الجانب العراقي بهدف السيطرة على الحريق، وبعد جهد كبير تم إطفاؤه.

وتمتلك محافظة كرمانشاه معبرين حدوديين رسميين وخمسة أسواق حدودية، ويبلغ طول حدودها المشتركة مع العراق 371 كيلومترًا، ويتم تصدير بضائع بقيمة أكثر من ثلاثة مليارات دولار من هذه الحدود كل عام.

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