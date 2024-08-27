الرئیس بزشکیان: نؤمن بأننا قادرون على حل مشاكل البلاد

وقال مسعود بزشکیان في مراسم تكريم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي السابق "بهرام عين اللهي" وتقديم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الجديد "محمد رضا ظفرقندي": يجب أن تصمم إطار عملنا حتى نتمكن من خدمة الشعب وآمل أن يتم تقديم الخدمات في مجال الطب والتمريض بطريقة ترضي الشعب.

وأضاف: أطلب من جميع المسؤولين أن يفعلوا شيئًا حتى نتمكن من تحسين صحة الشعب في الإطار العلمي وبالمؤشرات الموجودة.

وقال: نحن نؤمن بأننا قادرون على حل مشاكل البلاد، وإذا أردنا ذلك، يمكننا الخروج من الأزمة وسنجد طريقه.

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